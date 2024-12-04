Состоится презентация нового поэтического сборника Юлии Колмогоровой «Стихабрь»

7 декабря в 13.00 в Мурманской областной научной библиотеке (зал «Русская Арктика», 4-й этаж) состоится презентация сборника стихов Юлии Колмогоровой «Стихабрь».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, новый поэтический сборник «Стихабрь» издан при поддержке гранта губернатора Мурманской области. Автор посвятила его Николаю Колычеву и Дмитрию Коржову.

В книге собраны стихотворения различной тематики: размышления о вере, людских судьбах, о месте поэта на земле, о любви.

Автор вступительной статьи о новых стихах Юлии Колмогоровой – поэт Александр Рыжов.

Проиллюстрировал сборник, как и первую книгу, заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Александрович Сергиенко. Обе книги вышли в издательстве «Дроздов-на-Мурмане».

В программе мероприятия прозвучат стихи в исполнении автора.

Юлия Александровна Колмогорова – североморский поэт, дипломант областного фестиваля авторской песни и литературы малых форм «Капитан Грей», участница литературного форума имени Николая Гумилева «Осиянное слово».

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457284545%2Falbum-44573273_00%2Frev