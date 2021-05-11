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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 13:15

Состоится рабочая встреча в рамках работы в регионе заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко

В рамках мониторинга положений закона в части реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, а также по обращениям граждан сегодня состоится рабочая встреча представителя от законодательного государственного органа власти Мурманской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Татьяны Алексеевны Кусайко с директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области Сергеем Владимировичем Маганом.

Напомним, мониторинг положений федерального закона от  29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»предусматривается: выделение в составе базовой программы ОМС объемов специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями (далее – ФГУ) в условиях круглосуточных и дневных стационаров, в целях обеспечения её доступности для граждан, которым по медицинским показаниям необходима медицинская помощь более высокого уровня, концентрации на базе ФГУ наиболее квалифицированных специалистов и наиболее сложных, зачастую уникальных, методов лечения.

Наделение Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС, Федеральный фонд) отдельными полномочиями страховщика в части организации оказания и оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам ФГУ.

В составе базовой программы ОМС правительством Российской Федерации устанавливаются нормативы объемов предоставления медицинской помощи, оказываемой ФГУ, нормативы финансовых затрат на единицу предоставления указанной медицинской помощи, а также определяется порядок формирования тарифов для ФГУ (часть 3.1 статьи 30 и часть 3.1 статьи 35 Федерального закона № 326-ФЗ).

Объемы предоставления медицинской помощи распределяются между ФГУ в порядке, установленном правительством Российской Федерации, с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.

ФГУ будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми между ними и ФОМС, в которых будут зафиксированы установленные для ФГУ объемы и тарифы. Оплата будет производиться, как и сейчас, на основе выставленных счетов за фактически оказанную медпомощь с учетом контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи.

Направление застрахованных лиц из любого субъекта Российской Федерации для получения гражданами плановой специализированной медицинской помощи в ФГУ будет осуществляться в порядке, установленном Минздравом России.

В целях обеспечения комплексной медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, предусмотрено, что ФОМС ежемесячно предоставляет в территориальный фонд обязательного медицинского страхования данные персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам федеральными медицинскими организациями в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволяет осуществлять комплексный учет предоставления застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования.

Контроль объемов и сроков оказания медицинской помощи будет осуществлять ФОМС, экспертизу качества оказания медицинской помощи будут проводить, как и сейчас, независимые эксперты качества.

Средства на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой ФГУ в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам из любого региона, предусмотрены в составе нормированного страхового запаса бюджета ФОМС. В бюджете ФОМС, утвержденном Федеральным законом от 08.12.2020 № 391-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на указанные цели запланировано: на 2021 год - 119,4 млрд рублей, 2022 год - 125,4 млрд рублей, 2023 год - 131,7 млрд  рублей.

Указанные изменения позволят повысить доступность высококвалифицированной и качественной медицинской помощи для всех граждан страны, независимо от места проживания.

Сенатор уделит внимание и вопросам предоставления объёмов медицинской помощи  в ЗАТО нашего региона, обращениям граждан

Напомним, Татьяна Алексеевна Кусайко, сенатор от Мурманской области, стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

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