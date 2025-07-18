Мурманская область. Арктика (16+)18.07.25 08:45
Состоится торжественное открытие выставочного проекта «Художник, мыслящий в материале»
Сегодня, 18 июля, в 17.00 состоится торжественное открытие выставочного проекта «Художник, мыслящий в материале» - современное искусство, живопись, декоративно-прикладное искусство из собрания Мурманского областного художественного музея.
Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, сотрудники отдела фондов художественного музея отобрали лучшие произведения современных художников Игоря Клюшкина, Анны Векслер, Ивана Дьякова из музейного собрания. В экспозиции будет представлена живопись, а также работы, выполненные в техниках коллажа, живописной эмали и ручного ткачества.
Отметим, первый час работы выставки - вход свободный. (12+)
Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271303%2Fwall-11742142_25081
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