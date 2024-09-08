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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.24 15:00

Состоялась 35-я летняя спартакиада Мурманского морского торгового порта

Впервые в стартах принимала участие спортивная команда головного офиса «Портового альянса» - компании, в структуру которого входят Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал.

В субботу на турбазе «Теремок» Мурманского морского торгового порта состоялась 35-я Открытая летняя спартакиада АО «ММТП». В ней приняли участие более 300 представителей десяти различных компаний и организаций Мурманска, Мурманской области.

Впервые в стартах принимала участие спортивная команда головного офиса «Портового альянса» - компании, в структуру которого входят Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал.

«Проведение спартакиады стало доброй традицией предприятия, которую очень любят, ценят, развивают и поддерживают. За что всем большое спасибо! Благодарю всех, кто принял приглашение принять участие в соревнованиях. Желаю вам побед! Без хорошего настроения вы отсюда точно не уйдете. Удачи вам! Наслаждайтесь, соревнуйтесь, побеждайте!», - приветствовала собравшихся директор и административным вопросам акционерного общества «Портовый альянс» Кристина Ульянова.

В рамках 35-й спартакиады Мурманского морского торгового порта соревнования проходили по 8 видам спорта, в том числе, по мини- и саамскому футболу, настольному теннису, гиревому спорту, скиппингу и перетягиванию каната, стрельбе из пневатической винтовки и арбалета, преодолению туристической полосы.

Символы спартакиады - олень и кит.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255932%2Fwall-149919532_4208

Видео: https://vk.com/video-149919532_456239328

 

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