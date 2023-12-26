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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 17:00

Состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса «Семья Заполярья»

В муниципалитетах Мурманской области прошла церемония награждения заполярных семей, ставших победителями и лауреатами первого регионального конкурса фотографии «Семья Заполярья». Торжественное мероприятие проходило как в очной форме, так и в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами.

В мурманских «СОПКАХ.СЕМЬЯ» призёров лично поздравил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев совместно с представителем Мурманского морского торгового порта

«Хочется отметить, что региональный конкурс фотографии «Семья Заполярья» проходил впервые в этом году, и в нем приняли участие более 200 заполярных семей. От имени нашего ведомства я благодарю всех участников и тех, кто голосовал и оценивал работы, за активность и проявленный интерес! Я уверен, что в следующем году, который объявлен Президентом Годом Семьи, наш фотоконкурс приобретет еще больший масштаб. Мы с нашей стороны проанализируем опыт текущего года и постараемся учесть все замечания, улучшить его и сделать традиционным семейным конкурсом для нашего региона!», — подчеркнул глава ведомства в своем приветственном слове.

Так, сразу пять семей из Мурманска стали лауреатами регионального фотоконкурса: второе место в номинации «Будущие родители» заняла семья Умновых, также «серебро» в номинации «Спортивная семья» получила семья Сухаревых. Третье место в номинациях «Большая семья», «Крепкая семья», «Творческая семья» заняли семьи Банниковых, Ленковских и Сидоровых соответственно.

Победителей и лауреатов конкурса из других муниципалитетов торжественно наградили в режиме видеоконференцсвязи. В новых пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» наградили семьи из городов Североморск и Полярный. В Ловозере, Кировске и Апатитах семей-победителей чествовали в молодежных пространствах «СОПКИ». В Полярных Зорях церемония награждения состоялась в стенах Полярнозоринского комплексного центра. Каждую семью поздравили от лица организаторов, вручив им дипломы и памятные призы.

«Прежде всего, от имени коллектива Мурманского морского торгового порта я поздравляю победителей и призеров конкурса фотографий «Семья Заполярья», а коллектив министерства труда и социального развития Мурманской области – с успешным его проведением! Конкурс был первым и, мне кажется, что его результат получился очень достойным. Потому что, самое главное, он вызвал интерес жителей нашего Заполярного края. И нам приятно, что в этом успехе есть вклад и мурманских портовиков. Семья и семейные ценности – это очень важно для всех нас, и в этом мы еще раз убедились, благодаря конкурсу!», — сказал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

Напомним, что организатором конкурса «Семья Заполярья» выступило региональное Министерство труда и социального развития при спонсорской поддержке Мурманского морского торгового порта. Победители определялись в два этапа: первый – народное голосование в официальной группе министерства «ВКонтакте», второй – экспертная оценка членами экспертной комиссии. Конкурс планируется к проведению и в следующем, 2024 году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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