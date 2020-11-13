Состоялась церемония награждения участников общегородского конкурса предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

Победителей поздравил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Субсидии в рамках данного конкурса предоставляются для целевого финансового обеспечения части затрат в соответствии с представленным технико-экономическим обоснованием предпринимательского проекта.

21 октября 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок. Победителями стали 6 участников конкурса:

- ООО «Типография «Радиотрон», проект «Производство блокнотов, тетрадей и календарей»;

- ООО «Черноморов», проект «Модернизация производства», внедрение оборудования для шиномонтажа»;

- ООО «МурманОблСтрой», проект «Приобретение оборудования для технического перевооружения и модернизации производства «МурманОблСтрой»;

- ООО «Кольский край», проект «Формирование интерьера «Музея варенья»;

- ООО «ПКФ Болид», проект «Модернизация водолазной станции»;

- ИП Савельева Юлия Рафаэльевна, проект «ONLINE школа танцев.

Максимальная сумма выплат для одного участника составила 500 тысяч рублей.

– В октябре мы награждали начинающих предпринимателей, а сегодня вручили гранты уже действующим субъектам малого и среднего бизнеса. – отметил Андрей Сысоев. – Пандемия сильно отразилась на предпринимателях. В особо тяжелых условиях оказался малый бизнес. Конечно, такие меры поддержки очень актуальны. Лишних денег не бывает, а когда есть желание даже в таких непростых условиях вкладывать дополнительные средства в развитие своего дела – это очень важно.