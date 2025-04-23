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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 22:00

Состоялась церемония поднятия государственных флагов на новых буксирно-спасательных судах проекта NE025 «Тиман» и «Тепсей»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии поднятия государственных флагов на новых буксирно-спасательных судах проекта NE025 «Тиман» и «Тепсей». Они предназначены для работы в высоких широтах, где в суровых климатических условиях будут обеспечивать безопасность судоходства и участвовать в спасательных операциях.

Арктические суда построили в рамках федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути». Теперь их порт приписки — город Мурманск.

«Для нас это, конечно, праздник. Очень здорово, что благодаря президентскому проекту у нас появились эти современные труженики в филиале Морской спасательной службы, который базируется на территории Мурманска. Это серьезный вклад в безопасность Северного морского пути и в безопасность тех объектов, которые находятся в его акватории. Сейчас у нас есть еще один проект по модернизации причальной стенки и строительства современного комплекса для морспасслужбы, и мы договорились, что это место будет приведено в порядок. Мы договорились о том, что сделаем на это серьезный акцент. После модернизации объекта он станет дополнительной достопримечательностью и даст возможность «раскачивать» тему круизного туризма. А это серьёзный толчок в развитии экономики Мурманска и всей области, поэтому вместе с Федеральным агентством морского и речного транспорта мы над этим предметно работаем», — сказал губернатор.

«Сегодня Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу создания спасательного флота, что мы и делаем. Такие прекрасные суда строятся силами российских заводов. Наполнение судов на 70% российского производства», — подчеркнул руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко.

Всего в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути на период до 2035 года строится серия из пяти арктических буксиров-спасателей. Названия суда получили в честь горных вершин, расположенных в местах будущего базирования: «Тиман» «Тепсей», «Фавор», «Печак», «Узон».

Основные характеристики буксира-спасателя проекта NE025: ледовый класс — Arc4; длина – 29 метров; ширина – 10,0 метров; высота борта – 4,2 метра; осадка – 3,2 метра; мощность главных двигателей – 2 х 694 кВт; экипаж – 8 человек. Тип судна – однопалубное, с двухвальной дизельной энергетической установкой, с носовым расположением двухъярусной надстройки и открытой рабочей палубой в кормовой части.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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