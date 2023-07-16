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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.23 12:00

Состоялась деловая площадка «Диалоги» в рамках Арктического фестиваля «Териберка»

На площадке первой сессии было уделено внимание национальным маршрутам Арктики, и Мурманская область получила поддержку регионов АЗРФ по своей инициативе доработки критериев утверждения национальных маршрутов. Отмечено, что необходимо учитывать специфику арктических регионов и не только для оценки продукта, исходя из логистических возможностей. Необходим системный подход в данной работе и консолидация всех участников, в том числе муниципалитетов.

«Уважаемые друзья! От имени Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и от себя лично рад приветствовать организаторов и участников VIII Арктического фестиваля «Териберка»! Арктика – это наше настоящее и будущее всей планеты. Это территория сильных духом и предприимчивых людей, центр реализации мощных государственных проектов, земля, на которой бережно сохраняется самобытная культура. В том числе и уникальные гастрономические традиции. Уверен, что фестиваль позволит привлечь дополнительное внимание к нашим арктическим регионам, к жизни народов Крайнего Севера, станет важным вкладом в развитие арктического туризма. Желаю всем участникам ярких впечатлений и успехов!», — приветствовал участников министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Эксперты обсудили что сделать, чтобы национальные маршруты стали продаваемыми. Многие упускают, что необходимо учитывать возвратность туристов как главный критерий и показатель эффективности.

Вторая сессия позволила выявить основные тенденции и практики, которые реализуются в Арктике.

Мурманская область поделилась своими мероприятиями по развитию придорожного сервиса, по проекту Арктической лаборатории и медиа-проектами в сфере туризма.

Представители из Ямала-ненецкого округа рассказали про программу стоповер, расширение межрегиональных маршрутов и туристического продукта в Арктику.

Директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова представила практики для Арктики, которые уже реализуются и могут тиражироваться на всех территориях АЗРФ.

«Я вижу, насколько системно органы государственной власти Мурманской области подходят к развитию туризма. Регион выделяет субсидии на поддержку бизнеса, запускает обучающие программы, позволяющие повысить компетенции туроператоров с целью создания новых всесезонных турпродуктов», — подчеркнула Ольга Захарова.

Также она обратила внимание на важность развития промышленного, образовательного и научно-популярного туризма и возможности Мурманской области в данном направлении.

Были представлены проекты Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н.А. Аврорина, экотроп и проектов экологического туризма, обустройство инфраструктуры и важность участия муниципальных образований.

Интересным вопрос разбавлена дискуссия по работе с такси, так как это первые люди, которых встречают гости приезжающие в регион.

На завершающей сессии про муниципалитеты представили лучшие практики работы на муниципальных территориях по развитию туризма.

В дискуссии приняли участие коллеги из Норильска, ЯМАЛА, Приморского края и Республики Татарстана.

Присоединились и муниципалитеты Мурманской области из Мончегорска, Кировска, Никеля, Мурманска, Ковдора, Кольского района, Кандалакши, Полярных Зорей и Терского берега.

«В развитии туризма важнейшую роль выполняют муниципалитеты. Необходимо четко понимать на уровне муниципальных образований, что мы делаем, к чему мы стремимся, и какими инструментами мы должны добиться конкретных результатов. Сегодня важно сформировать с каждым муниципалитетом план, по которому мы проектируем будущее туризма Мурманской области. Это поможет развивать отрасль системно», — отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, по итогам работы были определены ближайшие шаги общего взаимодействия и сотрудничества в целях развития туризма. Кроме того, председатель отметил, что отдельное внимание уделяется развитию туризма в ЗАТО. Так, в Североморске показатель по посещению туристов ещё весной этого года достиг годового результата за 2022 год.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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