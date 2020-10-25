Состоялась очередная проверка хода капитального ремонта жилых домов в Мурманске

Первый заместитель министра строительства Мурманской области Юрий Солдатов и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов проверили ход капитального ремонта домов в Мурманске – в частности, посетили пять проблемных объектов, на которых идет ремонт в рамках краткосрочной программы.

Так, в доме №23 по улице Карла Либкнехта затянулись работы по преображению кровли и фасада. Ремонт крыши подрядчик обещает завершить к 5 ноября, а вот фасад будет приведён в порядок только со двора и при обязательном условии – устройстве тепляков.

Начались работы на кровле дома на улице Привокзальной, 10 - рабочие приступили к укладке профильных листов. Ремонт на этом объекте закончится через месяц.

В ближайшее время будет завершено и преображение фасадов домов на улице Самойловой, 1 и проспекте Ленина, 68. Все мокрые процессы на этих объектах уже завершены. Для покраски закуплен дорогостоящий материал, который можно использовать при отрицательных температурах.

В доме на улице Шмидта, 21 рабочие уже практически завершили ремонт фасада и кровли и разбирают строительные леса.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по словам подрядчика, завершить работы по капитальному ремонту в срок помешали сразу три причины: позднее заключение контрактов, пандемия коронавируса и обрушение железнодорожного моста через реку Кола, значительно усложнившее доставку материалов.

«Несмотря на все трудности, работы должны быть завершены по фасадам – до конца октября, по кровлям – в ноябре, разумеется, при соблюдении всех технологий. Ответственность за качество работ лежит на подрядчиках. Уже в этом году предпримем все меры, чтобы не допустить такой ситуации в следующем году», – подчеркнул Юрий Солдатов.