Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 11:00
Состоялась очередная встреча с мурманскими предпринимателями
В комитете по экономическому развитию состоялся очередной приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным в городе Мурманске — заместителем главы администрации Руфатом Синякаевым.
Эти встречи направлены на предоставление консультационной помощи предпринимателям и решение их актуальных проблем. В ходе очередной беседы обсуждались вопросы предоставления аренды помещений.
В следующий раз встреча состоится 30 августа.
Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам 2023 года в рейтинге активности инвеступолномоченных в Мурманской области инвестиционный уполномоченный города Мурманска Руфат Синякаев занял первое место.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28205&page=1
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