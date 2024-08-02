Состоялась очередная встреча с мурманскими предпринимателями

В комитете по экономическому развитию состоялся очередной приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным в городе Мурманске — заместителем главы администрации Руфатом Синякаевым.

Эти встречи направлены на предоставление консультационной помощи предпринимателям и решение их актуальных проблем. В ходе очередной беседы обсуждались вопросы предоставления аренды помещений.

В следующий раз встреча состоится 30 августа.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам 2023 года в рейтинге активности инвеступолномоченных в Мурманской области инвестиционный уполномоченный города Мурманска Руфат Синякаев занял первое место.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28205&page=1