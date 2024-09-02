Состоялась очередная встреча с заполярными предпринимателями

В конце прошлой недели в комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска состоялся приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным в городе Мурманске — заместителем главы администрации города Мурманска Руфатом Синякаевым.

В ходе встречи каждому участнику была дана консультация по вопросам, касающимся нестационарной торговли, строительства, а также аренды и управления нежилой недвижимостью.

Как сообщает администрация города Мурманска, такие мероприятия проводятся для оказания консультационной поддержки предпринимателей и помощи в решении существующих проблем.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28386&page=1