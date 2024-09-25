Состоялась официальная церемония инаугурации: Андрей Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области

Гостями торжественной церемонии, которая состоялась в Мурманской областной филармонии, стали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, помощник президента Владимир Мединский, начальник управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, члены Совета Федерации, командующий Северным флотом России Константин Кабанцов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, почётные жители Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур и общественных организаций, депутаты, представители территориальных управлений федеральных органов государственной власти.

Избранный губернатор принёс слова присяги в соответствии с Уставом Мурманской области: «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области».

Поздравляя Андрея Чибиса с повторным избранием и официальным вступлением в должность, полпред президента Александр Гуцан подчеркнул, что северяне видят усилия, которые приложены в прошедшие 5 лет, чтобы сделать регион современным и динамично развивающимся, где интересно работать и комфортно жить.

«За Вашу кандидатуру высказались почти на 14% избирателей больше, чем в 2019 году, что является убедительным подтверждением моих слов. Ваш слоган «На Севере – жить» знает вся страна. Я думаю, что даже Вы пять лет назад не могли представить, что туристы со всей страны поедут в глухой рыболовецкий поселок на берег холодного Баренцева моря, а название Териберка станет успешным туристическим брендом. Это лишь одно из проявлений нестандартного подхода, который характерен для Вас и правительства региона. Этот подход заряжает людей на то, чтобы сделать жизнь в этом суровом краю лучше, ярче и комфортнее. Уверен, что Ваши планы, замыслы и мечты найдут свое воплощение в предстоящие пять лет. Желаю Вам, Андрей Владимирович, успехов и дальнейших достижений на благо Мурманской области и Российской Федерации, а мурманчанам благополучия, здоровья и всего самого доброго!», – подчеркнул Александр Гуцан.

Помощник президента Владимир Мединский также отметил, что победа губернатора на выборах – высокая оценка результатов его работы жителями региона.

«Это оценка, которую наши граждане, избиратели, жители Мурманской области, поставили в команде губернатора и ему лично по итогам 5-летней работы. Эта оценка подтверждает, что Мурманская область меняется к лучшему, что приложены огромные усилия команды губернатора, федеральных властей по реализации заданного нашим Президентом вектора развития Севера, того, что Россия, как сказано, будет теперь прирастать, и Арктика, где находятся основные перспективные минеральные ресурсы. Оценка реализации национальных проектов, планов расширенной газифицикации, строительству новых крупных предприятий и портов, развитию Мурманского транспортного узла, строительству кампуса университета мирового уровня, уникальной «Арктической ипотеки». Это не только оценка, но и надежда на то, что программа губернатора и его команды на следующие пять лет «На Севере – жить» будет реализовываться никак не меньше, а, наверное, еще и больше. Сама география, история, все это выковало особый характер мурманчан. И я желаю в ближайшую пятилетку губернатору быть таким же решительным, стойким, непреклонным в реализации поставленных задач, как и поколение жителей этих мест. Тех, кто выбрали этот красивый, но суровый край для жизни, чтобы строить здесь судьбу, которые связывают надежду на лучшую судьбу с Вами, отдали Вам свою веру и надежду. Не подведите их. Здоровья, успехов Вам и всем жителям этой прекрасной земли», – сказал Владимир Мединский.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов подчеркнул, что подавляющее большинство военнослужащих Северного флота и членов их семей знают Андрея Чибиса как грамотного, опытного, высокоэффективного руководителя.

«Вы глубоко погружены в проблемы ЗАТО, вникаете в заботы семей военнослужащих. Многое делаете и продолжаете делать для обеспечения наших бойцов, которые находятся в зоне СВО. Глубоко верим, что предстоящие пять лет позволят вам реализовать глобальные планы по развитию Мурманской области. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, успешного решения всех задач, поставленных перед вами, ну и, конечно же, удачи», – пожелал Константин Кабанцов.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что поддержка северян, оказанная Андрею Чибису в ходе выборов, связана с желанием видеть регион более благоустроенным, процветающим, с реальными переменами в экономике, социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Это огромная честь и большое доверие, ответственность перед тысячами людей. Вторая пятилетка на столь высоком посту обязывает во многом. Перед правительством региона встаёт задача по стабильному экономическому развитию нашей области. Реализация стратегического плана «На Севере – жить» показала, насколько последовательно и взвешенно губернатор принимает решения для достижения поставленных целей. И политика дальнейшего развития нашего региона, повышения уровня жизни на Севере представлена в новом стратегическом плане, куда вошли предложения всех жителей нашей Мурманской области. И самое главное, мы убедились, что губернатор умеет слушать и слышать мнение людей. Важно сохранить этот курс и в дальнейшем идти сейчас за ним. У нас тесное взаимодействие между законодательной и исполнительной властью. Вместе мы сможем добиться того, чтобы у каждого из нас было ещё больше оснований гордиться Мурманской областью», – отметил Сергей Дубовой.

Завершая церемонию, губернатор Андрей Чибис поблагодарил за доверие и поддержку северян, президента, федеральное правительство, коллег из региональных и муниципальных органов власти.

«Пять лет назад мы договорились показать миру, как важен Русский Север, что здесь живут сильные и героические люди, которые обеспечивают развитие нашей страны, ее защиту и безопасность. И мы выполнили то, о чем договаривались. Впервые с 1989 года к нам приехало жить и работать больше, чем уехало. Сократили темп снижения численности населения в 7 раз. Добились роста ВРП в 2,5 раза – вышли на 10 место в стране, создали 8,5 тысячи новых рабочих мест. Рост благоустройства городов и поселков стал заметен каждому жителю. Мы доказали скептикам, что на Севере жить можно и нужно. Наш план «На Севере – жить» за пять лет дал результат. Спасибо северянам, которые ежедневно трудятся на благо региона, военнослужащим, обеспечивающим защиту страны в дальних походах и на СВО, проявляют храбрость и героизм. Для всех нас огромная честь служить рядом с вами», – сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что при поддержке президента Владимира Путина в регионе реализуется ряд стратегических для всей страны проектов и инициатив.

«Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, во-первых, за доверие, за поддержку наших инициатив, за те решения, которые президент принимает в отношении развития и Мурманской области, и всей Арктики. Благодаря его поддержке мы с вами построили новую железную дорогу, 50 километров в рамках проекта «Мурманский транспортный узел». В высокой степени готовности новый, впервые со времен Советского Союза, порт «Лавна». Построили масштабный завод в Белокаменке. Появилась, о чем сейчас сказал помощник президента, 2-процентная «Арктическая ипотека». Запустили масштабную программу реновации ЗАТО. Спасибо нашему федеральному правительству за взаимодействие и поддержку, нашему полпреду, который в самой сложной ситуации всегда приходит на помощь и справедливо разбирается со всеми вопросами. Это принципиально важно», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что уже представлен план «На Севере – жить» на следующие 5 лет, который создан на основе пожеланий жителей.

«Наша цель – сохранить численность населения с притоком новых кадров и удержанием молодых специалистов, обеспечить рост доходов людей и бюджета. Впереди целый перечень задач по всем отраслям. Убежден, что каждый из нас на своем месте, на своем участке работы сделает для этого все возможное, чтобы этого добиться при поддержке президента, федеральных органов власти, правоохранителей, парламентариев», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/