В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в режиме видеоконференцсвязи состоялась парламентская сессия «Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития Северных и Арктических территорий». В мероприятии, которое проводилось в рамках Северного форума по устойчивому развитию, принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В сессии участвовали депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены Совета Федерации РФ, парламентарии зарубежных стран – члены постоянной комиссии парламентариев Арктического региона, руководство законодательных органов регионов - участников международной организации Северный Форум, регионов Арктической зоны РФ, ведущие эксперты и практики. В ходе сессии было представлены доклады и выступления по широкому спектру вопросов.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой обратил внимание участников сессии на лучшие законодательные практики устойчивого развития северных территорий. В их числе - создание территорий опережающего социально-экономического развития или коротко ТОР. Первая подобная территория в Арктической зоне создана в Мурманской области. ТОР «Столица Арктики»- стратегически важный проект, реализация которого откроет новые горизонты развития для региона. Сергей Дубовой также подчеркнул важность территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая с 2017 года действует в городе Кировске. Сейчас в проекте задействованы пять резидентов, работающих в сфере сервисных и химических производств. Они создали 113 рабочих мест, вложив в свои проекты в общей сложности более 106 миллионов рублей.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко выступила на тему: «Телемедицина как важный инструмент повышения качества и доступности медицинской помощи в северных регионах Российской Федерации».