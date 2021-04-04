Сегодня в Мурманске на территории спортивного комплекса «Снежинка» состоялась праздничная церемония закрытия 50-го массового конкурса «Лыжня зовёт!». Его организатором является комитет по физической культуре и спорту администрации областного центра.

Согласно правилам в период с 7 января по 4 апреля участникам необходимо было проехать на лыжах максимальное количество километров. Катания проводились по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Для фиксации пройденного расстояния каждый участник вёл специальный дневник, в котором отмечался каждый выход на трассу. Все записи подкреплялись специальными талонами, которые выдавали дежурные на контрольных пунктах. Сегодня был дан заключительный старт. После него начнется подсчет результатов – победитель будет объявлен в конце апреля.

– Конкурс «Лыжня зовёт!» стал визитной карточкой города-героя Мурманска. В нём принимали участие многие мастера спорта и даже олимпийские чемпионы, – рассказал Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Но самое главное – мы сумели привить любовь жителей к лыжным состязаниям. Город старается делать всё, чтобы это стремление у мурманчан с каждым годом становилось только сильнее. Мы постоянно работаем над развитием спортивной инфраструктуры столицы Заполярья.

– Целых полвека мурманчане приходят на конкурс «Лыжня зовёт!» и с удовольствием принимают в нем участие, – отметила Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Ещё тогда, в 1971 году, организаторами были чётко продуманы все детали, связанные с организацией мероприятия. Как результат – жизнестойкость этого состязания и его популярность среди мурманчан. Конкурс позволил нам в очередной раз почувствовать, что наш Мурманск живёт и дышит полной грудью, а горожане достойно продолжают его спортивные традиции.