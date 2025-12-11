Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Мурманская область. Арктика (16+)11.12.25 16:30

Состоялась предновогодняя встреча губернатора Мурманской области с руководством АО «Ситиматик»

Губернатор Андрей Чибис провёл очередное рабочее совещание, посвященное ситуации в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами и исполнению обязательств региональным оператором АО «Ситиматик».

Напомним, что по поручению губернатора в регионе усилен контроль за работой в сфере ЖКХ: он касается как управляющих организаций, так и деятельности регоператора по обращению с ТКО.

«Наша задача – приложить все усилия, чтобы система обращения с твёрдыми коммунальными отходами работала чётко и без сбоев. Отмечу, что до конца прошлого года эта работа в регионе велась на достойном уровне. Но затем начались сложности, на которые указывают граждане – жители Мурманской области. Наши регулярные встречи уже дают результаты, работа налаживается. Однако впереди новогодние праздники, и необходимо сделать так, чтобы они прошли спокойно, мусор вывозился регулярно», – подчеркнул глава региона.

Генеральный директор «Ситиматик» Яна Куприкова представила детальный доклад о деятельности регионального оператора в Мурманской области. Для повышения качества вывоза ТКО в 2025 году были реализованы конкретные меры: в регион дополнительно привлечено 22 единицы спецтехники, а также планируется приобретение еще 7 единиц. Улучшена ремонтная база, что ускорило обслуживание и выход техники на линию; дополнительно привлечены 26 сотрудников. В настоящее время ежедневно на линии работает 95 единиц спецтехники, обслуживая тысячи контейнерных площадок по всему региону.

«Компания осуществляет строгий контроль за подрядными организациями и ведёт постоянный мониторинг обращений. В рамках финансовой ответственности за качество услуг с начала года населению осуществлён перерасчёт», – сообщила Яна Куприкова.

Отдельно были обсуждены стратегические инфраструктурные проекты, ключевым из которых является развитие мощностей объекта по обращению с отходами в Междуречье.

«Мурманская область является стратегически важным регионом для нашей компании. Мы подтверждаем свои долгосрочные обязательства перед регионом. Наши инвестиции в инфраструктуру, такие как масштабный проект в Междуречье, направлены на создание здесь современной, эффективной и экологически безопасной системы обращения с отходами.

Встречи на таком уровне позволяют синхронизировать наши планы с общей стратегией развития области в рамках плана «На Севере – Жить!», – отметил председатель совета директоров АО «Ситиматик» Сергей Котляренко.

В рамках рабочей встречи достигнуты договоренности о повышении компанией «Ситиматик» оперативности взаимодействия по конкретным вопросам, что позволит быстрее реагировать на обращения жителей и совершенствовать работу в муниципалитетах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558482/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
