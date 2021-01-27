Состоялась презентация нового центра модернизации города металлургов – Агентства развития Мончегорска

Сегодня состоялась презентация нового центра модернизации города – Агентства развития Мончегорска. В рамках мероприятия креативная команда проекта, представители администрации города и компании «Норникель» поделились, как они видят будущее города и какие совместные проекты хотят реализовать уже в этом году.

Старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский никель», Лариса Зелькова пожелала команде удачи и заметила, что впервые подобный проект запускается исключительно онлайн: «Это даёт дополнительные возможности внести вклад в развитие города Мончегорска и становление Агентства каждому желающему».

«Мончегорск играет ключевую роль в развитии экономики Мурманской области, потому вместе с представителями Агентства мы будем реализовывать программы по поддержке предпринимателей. Мы надеемся, что все нововведения будут способствовать диверсификации экономики и развитию бизнеса во всем регионе», – поделилась заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«У нас уже есть положительный опыт реализации программ на территории Мурманской области – в этот раз мы также поставили перед собой амбициозные цели. Я уверен, что взаимодействие между Агентством, администрацией и горожанами сделает город лучше, поможет развить его во всех направлениях», – прокомментировал Виктор Садчиков, глава администрации Мончегорска.

Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска: «Запланировано множество проектов по привлечению на территорию инвестиций, развитию туристического кластера и городской среды, а также вовлечению жителей города в социально-культурные процессы. Это и конкурс молодёжных бизнес-проектов, Академия АРМ и Imandra Viking fest, и многое другое».

В общей сложности презентацию в режиме реального времени смотрели более 300 человек. Многие институты развития Мурманской области выразили готовность участвовать в стратегическом планировании развития города совместно с Агентством.

Первый большой проект Агентства развития Мончегорска «Арт-резиденция» стартует этой весной, но жители города могут уже сейчас поучаствовать в его создании: на странице Агентства в социальной сети «ВКонтакте», где проводится конкурс на лучшее название.

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