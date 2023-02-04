Погружаясь в далёкое прошлое: в Египте обнаружили гробницы возрастом 4300 лет, а в Дании откроют музей динозавров и других доисторических животныхМарина Табейкина: о законах сохранения отношений в семье, или Почему люди продолжают совершать ошибки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.23 12:00

Состоялась презентация нового туристического комплекса «Лапландская деревня»

В Мурманской области презентовали новый туристический комплекс «Лапландская деревня». Проект реализован по плану «На Севере – Жить» и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Директор комплекса Алексей Клибанский провёл для гостей ознакомительную экскурсию. 

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в комплексе предусмотрены зимние развлечения на любой вкус – квест-экскурсия «Дремучий лес», снегоступы, сафари на снегоходах, катание на банане. Также отдыхающие могут остановиться в различных видах жилья.

Среди коттеджей и беседок «Лапландской деревни» выделяются 16 купольных шатров с панорамными окнами – глэмпингов – субсидии были получены именно под их строительство. 

«Модульные отели, реализованные в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», уже принимают гостей. Туристы остаются довольны. Успешный опыт будет продолжен и в новом году», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на территории туристического объекта в рамках реализации плана «На Севере – Жить» установлена красная табличка с QR-кодом, по которому можно перейти на портал «Наш Север». За активное использование портала копятся баллы и можно получить специальные призы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Комментарий к новости:В кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире17:35«Проще говоря». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прибавку к зарплате чаще получают те, кто просит больше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 1 млрд кВтч в январе 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика