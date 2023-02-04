Состоялась презентация нового туристического комплекса «Лапландская деревня»

В Мурманской области презентовали новый туристический комплекс «Лапландская деревня». Проект реализован по плану «На Севере – Жить» и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Директор комплекса Алексей Клибанский провёл для гостей ознакомительную экскурсию.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в комплексе предусмотрены зимние развлечения на любой вкус – квест-экскурсия «Дремучий лес», снегоступы, сафари на снегоходах, катание на банане. Также отдыхающие могут остановиться в различных видах жилья.

Среди коттеджей и беседок «Лапландской деревни» выделяются 16 купольных шатров с панорамными окнами – глэмпингов – субсидии были получены именно под их строительство.

«Модульные отели, реализованные в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», уже принимают гостей. Туристы остаются довольны. Успешный опыт будет продолжен и в новом году», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на территории туристического объекта в рамках реализации плана «На Севере – Жить» установлена красная табличка с QR-кодом, по которому можно перейти на портал «Наш Север». За активное использование портала копятся баллы и можно получить специальные призы.