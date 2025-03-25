Состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с сенатором СФ РФ Татьяны Сахаровой в Мурманской областной Думе

В центре внимания были вопросы взаимодействия областной Думы и Совета Федерации.

Сенатор от Мурманской областной Думы, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова проинформировала об итогах своей работы в верхней палате парламента. Она отметила, что внесла в соавторстве с коллегами 6 законопроектов, 2 из которых уже стали законами.

Также велась активная работа в составе пяти межведомственных рабочих групп при Совете Федерации и правительстве РФ. Отдельное внимание законодатель акцентировала на результатах проводимой донастройки системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, подчеркнув, что совершенствование нормативной правовой базы продолжится и в этом году.

По словам сенатора, одними из важных были вопросы, связанные с развитием рыбохозяйственного комплекса, особо охраняемых природных территорий, нормирования в области охраны окружающей среды.

Остаётся приоритетом поддержка участников СВО и их родных. Татьяна Сахарова сообщила, что по решению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в марте 2025 года вошла в состав рабочей группы по обеспечению интересов бойцов спецоперации и их семей.

- Мы уже внесли в Госдуму законопроект, который ускорит процедуру получения единовременной выплаты военнослужащим, получившим ранения, а также семьям погибших в ходе СВО, - рассказала Татьяна Сахарова.

Сенатор поблагодарила всех депутатов регионального парламента за конструктивное взаимодействие, особо отметив результативность проведения в 2024 году круглых столов на площадке Думы и предложила продолжить такую практику обсуждения актуальных вопросов и в текущем политическом сезоне.

По мнению Сергея Дубового, отлаженное сотрудничество регионального парламента и Совета Федерации, которое существует и будет продолжено, напрямую способствует решению вопросов на благо жителей региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32168/