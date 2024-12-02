Состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ Владиславом Даванковым
На ней обсуждались актуальные вопросы взаимодействия на законодательном уровне. Во встрече также приняли участие представители центрального аппарата и регионального отделения партии «Новые люди».
Сергей Дубовой отметил большой опыт плодотворного сотрудничества Мурманской областной Думы с парламентом страны и важность поддержки законодательных инициатив Мурманской области на федеральном уровне.
В ближайшее время планируется обсудить более подробный план этой работы с представителями этой партии в регионе.
Спикер регионального парламента также рассказал, что с интересом следит за предложениями партии «Новые люди» на федеральном уровне, отметив, что некоторые из них уже нашли свое продолжение в региональных законах.
- Совместная работа законодателей идёт на благо развития Мурманской области и повышение качества жизни людей, - подчеркнул Сергей Дубовой.
Владислав Даванков, комментируя итоги встречи, отметил, что на ней обсуждался широкий спектр тем – от наполняемости бюджета до поддержки инфраструктуры арктических заповедников.
- В частности, речь шла о налоговых вычетах для крупных компаний, которые инвестируют в новое производство, в стартапы.
Он подчеркнул, что по целому ряду вопросов разным партиям важно координировать свою деятельность друг с другом для достижения максимального эффекта.
Владислав Даванков, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди», входит в состав комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31344/