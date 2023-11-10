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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 15:00

Состоялась рабочая встреча председателя регионального парламента Сергея Дубового с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Мартой Говор

Они обсудили основные направления взаимодействия между законодательным органом власти и институтом уполномоченного по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

Спикер парламента отметил, что сейчас на рассмотрении Думы находится проект бюджета области на будущий год. В центре внимания депутатов основные направления социально-экономического развития Мурманской области, которые будут обсуждаться на площадке профильных комитетов Думы.

- Все эти вопросы важны для развития малого и среднего бизнеса в регионе, в котором заинтересованы все стороны – и власть, и предприниматели, - подчеркнул Сергей Дубовой. – Поэтому участие в обсуждении проекта главного финансового закона области будет способствовать более четкому пониманию ситуации.

Марта Говор отметила, что в ближайшее время планирует начать ряд встреч с представителями предпринимательского сообщества в различных муниципальных образованиях, в которых могут принять участие и депутаты.

Сергей Дубовой предложил уполномоченному по итогам этих встреч выступить с информацией в областной Думе и пожелал успехов в работе.

Напомним, Марта Говор официально назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области 8 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28890/

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