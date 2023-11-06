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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 09:40

Состоялась рабочая встреча спикера Мурманской областной Думы и председателя Законодательного собрания Запорожской области

Это первый официальный визит делегации Мурманской области к недавно избранному Законодательному собранию Запорожской области. В состав делегации вошли председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономики Ирина Просоленко.

Гостей приняли председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, первый заместитель председателя Заксобрания Запорожья Николай Пастушенко, заместитель Председателя Андрей Ковганко и председатель комитета по социальной политике Ангелина Ярчук.

На встрече договорились о сотрудничестве, взаимодействии и поддержке. Законодательному собранию Запорожской области будет оказываться помощь в период становления представительных органов власти в муниципальных образованиях Приморского района.

- Мы встретили здесь своих друзей и единомышленников, - прокомментировал итоги встречи Сергей Дубовой. - Понимаем, что процесс становления представительных органов власти в Запорожской области и в Приморском районе сложный - это ведь самое начало работы. Мы договорились о всесторонней поддержке в этот непростой период. Нам рассказали, что губернатор Андрей Чибис и правительство Мурманской области оказывают всестороннюю помощь жителям Приморского района. Люди здесь активные, жизнерадостные, готовы решать совместно все поставленные задачи, а мы поможем, используя весь свой опыт.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28869/

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