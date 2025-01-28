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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.25 13:30

Состоялась рабочая встреча спикера регионального парламента Сергея Дубового с сенатором РФ Татьяной Сахаровой

В ходе встречи, которая состоялась 27 января,  обсуждалось взаимодействие регионального парламента и Совета Федерации. Отдельно отмечались задачи, которые стоят перед федеральными и региональными законодателями в новом политическом сезоне.

– В этом году для нас остаётся в приоритете законодательная работа по поддержке участников СВО и их близких, а также семей с детьми, – подчеркнул Сергей Дубовой. – В зоне внимания депутатов – мероприятия по реализации плана «На Севере – жить», мастер-планов развития опорных городов Арктики и программы реновации ЗАТО. Мы видим, какие задачи, которые стоят перед органами власти и готовы к их решению.

В свою очередь заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор РФ Татьяна Сахарова проинформировала спикера областной Думы о текущей работе, связанной с регулированием системы обращения с ТКО:

– В весенней сессии продолжим работу над совершенствованием реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Благодарю Мурманскую областную Думу за активное участие в выработке предложений. Являюсь соавтором трёх законопроектов. Они касаются регулирования обращения со строительными отходами, содержания контейнерных площадок и допустимой нагрузки на ось для мусоровозов. Документы находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Два из них уже приняты в первом чтении.

Сенатор отметила, что развитие регионов Арктической зоны, включая Мурманскую область, остаётся в зоне внимания Совета Федерации. Решением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Татьяна Сахарова вошла в Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

– Для нас это ещё одна возможность для продвижения инициатив и решений в интересах Мурманской области и её жителей, – подчеркнула сенатор. – Намерена максимально эффективно использовать площадку в этих целях, в том числе опираясь на анализ действующего законодательства, правоприменительной практики по вопросам социально-экономического развития территорий.

В завершении встречи Сергей Дубовой отметил, что для всей страны наступил особый год – юбилей Великой Победы, которая является общим достоянием, и в ознаменование этой даты Президент России объявил 2025-й год Годом защитника Отечества:

– Предстоит немало мероприятий, которые имеют большое значение для укрепления нашей исторической памяти о героических событиях Великой Отечественной войны, о подвигах наших бойцов. Сегодня важнейшая историческая дата – 81-я годовщина полного снятия блокады с города-героя Ленинграда. Для нас она служит символом невероятного мужества и самоотверженности защитников и всех ленинградцев. Волю к жизни и веру в победу жителей блокадного города не смогли сломить ни голод, ни холод, ни постоянные артобстрелы и бомбардировки.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31695/

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