Состоялась региональная акция для выпускников 11-х классов «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!»

Более 3 тысяч человек приняли участие в акции «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!». По сложившейся традиции она проводится перед началом экзаменационной кампании, чтобы поддержать выпускников, настроить их на победу, снять лишнее эмоциональное напряжение. В предыдущие два года мероприятие проходило в формате онлайн. В этот раз одиннадцатиклассники разных школ города собрались в Мурманской областной научной библиотеке. Для выпускников региона была организована онлайн-трансляция мероприятия.

«Мы из тех, кто не сдавал ОГЭ после 9 класса. Про ЕГЭ знаем, что это сложно. Мне интересно узнать о практической стороне экзамена: о структуре, процедуре проведения, о том, как справляться с эмоциями», - сказала Александра Шипп, одиннадцатиклассница мурманской гимназии № 3.

«Думаю, что к экзаменам я готов, знаний достаточно. Но мне очень интересно услышать сверстников, которые уже сдали ЕГЭ. Ведь это такие же люди, как мы, и они уже прошли это испытание, значит, могут поделиться опытом, подсказать какие-то способы подготовки, рассказать о своих эмоциях. Это очень важно», - считает Даниил Алипатов из Кадетской школы г. Мурманска.

«ЕГЭ сдать можно. А вот что делать дальше? Я надеюсь услышать о том, как подавать документы в вуз, как работает приемная комиссия, как все успеть и ничего не упустить», - добавила Дана Титова, выпускница Мурманского политехнического лицея.

В этом году на государственную итоговую аттестацию выходят ребята, которые из-за пандемии не сдавали ОГЭ в 9 классе, и сейчас им особенно нужна поддержка.

«Экзамен – это, конечно, испытание, но лишь одно из многих на вашем жизненном пути. Его нужно пройти. Сегодня вы услышите ребят, которые сдавали экзамены в прошлые годы и получили 100 баллов, учатся в вузах своей мечты, увидите ролик, в котором они расскажут о себе и о своих впечатлениях о ЕГЭ. У вас тоже все получится. Недаром же у нас характер северный! ЕГЭ сдадим. Уверены!» – поприветствовала участников акции Ольга Решетова, консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области.

Педагоги, эксперты предметных комиссий по математике и обществознанию, рассказали, на чем сконцентрироваться в оставшееся для подготовки время, на что обратить внимание во время экзамена, чтобы получить высокие баллы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, психологи не только дали советы, как организовать подготовку к экзаменам, чтобы сберечь силы и здоровье, но и провели мастер-класс по преодолению стресса. Особый эмоциональный отклик аудитории вызвал ролик, в котором выпускники прошлых лет сравнили свои эмоции перед экзаменом и после него.

«Мне понравилось. Было полезно и интересно, - поделилась Анна Самсонова, 6 гимназия. - Думаю, таких встреч нужно больше. Например, можно в течение года проводить встречи «по интересам» - с экспертами по разным предметам именно для тех, кто будет сдавать тот или иной предмет».

Впереди у выпускников горячая пора. Основной этап ЕГЭ в 2022 году стартует 26 мая и продлится до 2 июля. Девятиклассники приступят к сдаче экзаменов 19 мая.

Фото: https://obrnadzor.gov.ru/novosti-regionov/murmanskaya-oblast-regionalnaya-akcziya-dlya-vypusknikov-11-h-klassov-harakter-severnyj-ege-sdadim-uvereny-proshla-5-maya/