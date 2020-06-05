Состоялась совместная проверка МЧС России и прокуратуры по факту обрушения моста в Молочном

Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров и прокурор Мурманской области Василий Щербаков осмотрели мост, который обрушился 1 июня недалеко от посёлка Молочный.

Как было заявлено после поверки, уже определены необходимый объём ресурсов и подрядчики для проведения восстановительных работ. В настоящее время проводятся геодезические работы, которые позволят уточнить все потребности в ресурсах для восстановления моста.