Состоялась торжественная церемонии запуска в эксплуатацию нового подземного горизонта +10 метров Кировского рудника

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис приняли участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию нового подземного горизонта +10 метров Кировского рудника Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро»).

«Прежде всего я хочу поблагодарить всех, благодаря кому проект состоялся: строителей, работников компании, руководство компании, которое приняло инвестиционное решение. Благодаря запуску нового горизонта рудник обеспечивается запасом ещё на много лет, растёт его производительность, растёт добыча. Кроме того, благодаря Кировскому филиалу АО «Апатит» развивается социальная сфера, растёт сам город Кировск. Руда, добываемая здесь, служит сырьём для производства удобрений «ФосАгро», которые экспортируются в 100 стран мира. Его работа важна не только для Мурманской области, она важна для всей нашей страны, делает Россию сильнее», – дал начало торжественной церемонии Юрий Трутнев.

Реализация проекта развития нового подземного горизонта +10 метров на Кировском руднике началась в декабре 2015 года. Она была связана с необходимостью компенсации выбывающих из строя горизонтов рудника и, как следствие, сохранением и наращиванием объёмов добычи апатит-нефелиновой руды.

В работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка двух тысяч специалистов из более чем 50 подрядных организаций. Работы велись в подземных условиях, исключающих использование привычных грузоподъёмных автомобильных кранов ввиду ограниченности пространства. Использовались самые передовые технологии и технические решения. В частности, безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъёмности, современное оборудование в дробильно-доставочных комплексах, которое обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого крыла горизонта, а также материалы и технологии, повышающие ресурс сооружений.

В начале февраля 2022 года был завершён первый этап инвестиционного проекта: состоялся запуск опытно-промышленных испытаний на дробильно-доставочном комплексе №1 и комплексе локомотивной откатки Кукисвумчоррского крыла горизонта +10 метров. До октября 2023 года были завершены работы по строительству бункеров недробленой руды, загрузочных люков, возведению железобетонных конструкций, монтажу оборудования в камерах донной разгрузки вагонеток, а также работы по строительству железнодорожной инфраструктуры. Помимо этого, по дробильно-доставочному комплексу было выполнено восстановление до проектных размеров габаритов камеры дробления после буровзрывных работ, смонтирована плита под дробилку, смонтирован главный грузоподъёмный механизм в камере дробления, выполнен монтаж питателей загрузки дробилки и дробилка. Также были выполнены работы по футеровке дробилки и монтажу привода. Смонтированы все конвейеры второго этапа проекта, самый протяженный из которых достигает 1,6 тысячи метров. В конце октября прошлого года в рамках начавшихся опытно-промышленных испытаний на Юкспорском месторождении нового горизонта +10 метров Кировского рудника ГОК «Апатит» была добыта первая апатит-нефелиновая руда. Стоимость инвестиционного проекта превышает 36 млрд рублей.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что от таких компаний, как «ФосАгро», зависит не только благополучие всей страны, но и мировая экономика.

«В первую очередь хочу присоединиться к словам благодарности, высказанным Юрием Петровичем. Мы знаем, что от таких компаний, как «ФосАгро», зависит мировая экономика. Вашим трудом обеспечивается продовольственная безопасность Российской Федерации и продовольственный баланс всего мира. В этой связи хочу отдельно отметить решение Президента России Владимира Путина о развитии опорных населённых пунктов в Арктике, в число которых вошла Кировско-Апатитская агломерация. Сейчас вместе с командой Андрея Владимировича Чибиса мы разрабатываем мастер-план, который будет принят до 1 июля. А до ноября будет принято долгосрочное решение правительства РФ о том, как ускорить работу по повышению качества жизни людей в Кировске, Апатитах и других опорных населённых пунктах нашей Арктики. От того, какие силы вы вкладываете, зависит благополучие Арктической зоны РФ и всей страны на много лет вперед. Поздравляю с запуском нового рудника», – сказал он.

«Это знаковый проект для Мурманской области – новый горизонт обеспечит 300 млн тонн запасов руды. Предприятие будет активно жить и развиваться. Это стало возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату, который создан в Мурманской области и Российской Артике при Вашей, Юрий Петрович, поддержке. Конечно, выражаю огромную благодарность рабочему коллективу. Низкий поклон нашему партнёру, компании «ФосАгро», которая не только инвестирует в развитие производства в рамках совместных решений, но и в развитие социальную сферы города Кировска. Желаю успехов и, чтобы проект давал столько руды, сколько необходимо производству», – отметил в ходе церемонии запуска в эксплуатацию горизонта +10 метров губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отдельно вице-премьер обратил внимание на необходимость соблюдения всех мер безопасности на подобных производствах.

«На Кировском руднике применяются те технологии безопасности, которых на целом ряде рудников просто нет. Я считаю, это очень важно, потому что прямо сейчас идут спасательные работы на руднике «Пионер» в Амурской области. Спасательные бригады МЧС России прилагают все возможные усилия для того, чтобы спасти людей. Труд горняков всегда несёт в себе какой-то риск, поэтому задача предприятий, задача всех нас этот риск сделать как можно меньше, уберечь каждую человеческую жизнь», – подчеркнул Юрий Трутнев.

«В 2023 году «ФосАгро» направила на развитие и модернизацию производств рекордный объём инвестиций – более 64 млрд рублей. В этом году мы планируем поднять эту планку еще на 13% – до 73 млрд рублей. В соответствии с комплексной стратегией развития ФосАгро до 2025 года, эти средства пойдут как на развитие уникальной рудно-сырьевой базы, так и на расширение и модернизацию мощностей предприятий, выпускающих 57 марок минеральных удобрений, высоко востребованных как российскими аграриями, так и в 100 странах мира на всех обитаемых континентах. Значительная часть этих средств будут освоена здесь, в Кировске. Так, в этом году мы приступаем к строительству нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». Суммарный объём капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей. Кроме этого, в конце текущего года мы планируем начать подземным способом отработку участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника», – рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Общий объём запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку с введением в эксплуатацию нового горизонта Кировского рудника, составит порядка 300 млн тонн. В 2023 году в рамках опытно-промышленных испытаний на горизонте +10 метров Кировского рудника было добыто более 2,5 млн тонн апатит-нефелиновой руды.

В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объёмов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что к 2028 году производительность горизонта достигнет 9,4 млн тонн в год. С выходом на проектную мощность доля горизонта +10 метров в объёме руды, добываемой Кировским рудником, составит 36%.

В рамках торжественного мероприятия также состоялась церемония награждения сотрудников и подрядных организаций, участвовавших в запуске нового горизонта +10 метров Кировского рудника горно-обогатительного комбината «Апатит». Участники проекта были награждены Почётными грамотами «ФосАгро», благодарственными письмами Кировского филиала АО «Апатит», званием «Заслуженного работника «ФосАгро» с вручением серебряного памятного знака. Торжественная церемония прошла в Кировском городском Дворце культуры.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Кировский рудник – крупнейший и старейший рудник Кировского филиала АО «Апатит». Он исчисляет свою историю с 1929 года. В настоящее время рудник ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений. Он входит в пятерку крупнейших подземных рудников мира и является одним из крупнейших в Европе. На сегодня его годовая производительность составляет 23 млн тонн руды. Протяжённость дорог в подземке Кировского рудника превышает 380 км, что в три раза больше, чем эксплуатационная длина линий метро Санкт-Петербурга.

Фото: https://gov-murman.ru