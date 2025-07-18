Состоялась торжественная церемония награждения спасателей, которые проявили мужество и профессионализм при спасении туристов в Хибинах и Ловозерских тундрах

Спасательные операции проходили в сложных погодных условиях Хибин и Ловозерских тундр. К наградам от главы региона представлены 26 специалистов, в том числе сотрудники Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России, организуемой аварийно-спасательной службы Кировска и сотрудников спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк».

Вчера губернатор лично вручил награды специалистам, отметив их самоотверженность. Так, спасатели удостоены благодарностей и благодарственных писем главы региона.

«Ваш труд бесценен. Вы каждый день доказываете, что Мурманская область может гордиться своими профессионалами. Особенно хочу отметить работу по эвакуации туристов из ущелья Аку-Аку и спасение группы в Ловозерском округе. Спасибо за вашу отвагу и преданность делу!», — обратился к спасателям Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что все происшествия произошли вопреки предупреждениям МЧС, и призвал организаторов туристических мероприятий строже соблюдать правила безопасности.

Затем Андрей Чибис, участники встречи и представители профильных ведомств обсудили важные вопросы: обменялись предложениями по усилению безопасности посещения популярных туристических природных мест Кольского Заполярья, в том числе с учётом текущих условий, в которых может быть ограничена работа мобильной связи. Андрей Чибис акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия подразделений спасателей. Он поручил проработать этот вопрос для более оперативного реагирования в экстренных ситуациях.

Напомним, 6 июля спасатели региона одновременно работали на двух сложных операциях. В Хибинах они эвакуировали участников трейла «Спортфест Хибины — 2025», который проводился вопреки предупреждениям о непогоде. В Ловозерском округе специалисты спасли группу туристов, которые оказались в снежной ловушке при сильном ветре и снегопаде.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550549/#&gid=1&pid=29