Состоялась торжественная церемония передачи ВМФ России атомного подводного крейсера «Архангельск»Спектакль заполярных артистов, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, стал лауреатом всероссийского конкурса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 14:40

Состоялась торжественная церемония передачи ВМФ России атомного подводного крейсера «Архангельск»

Сегодня, 27 декабря 2024 года, на предприятии ОСК «Севмаш» состоялась торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки 4-го поколения проекта «Ясень-М» «Архангельск». Мероприятие было проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

В церемонии приняли участие представители главного командования ВМФ, командования Северного флота, Объединенной судостроительной корпорации, контрагентских организаций. В ходе торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ России Адмирал Александр Моисеев вручил Андреевский флаг командиру подводной лодки. Флаг поднят на флагштоке атомного подводного крейсера «Архангельск», который будет нести службу в составе Подводных сил ВМФ России.

Выступая перед участниками торжественной церемонии, главком ВМФ России Адмирал Александр Моисеев сказал: «Сегодня для всего Военно-морского флота знаменательный день! Четвертый современный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами семейства Ясень-М становится на защиту морских рубежей нашей Великой Родины! Корабли этого проекта успешно выполняют задачи на Тихоокеанском и Северном флотах, с честью и гордостью несут Андреевский флаг во всех районах Мирового океана».

В своëм выступлении Адмирал Александр Моисеев также отметил достижения кораблей этого проекта во время несения боевой службы: «Были достигнуты высокие результаты выполнения задачи военного присутствия Военно-морского флота в Мировом океане в рамках похода головного корабля проекта 885М «Казань» в Республику Куба в текущем году».

Атомный подводный крейсер «Архангельск» – третий серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года. АПЛ этой серии являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями.

«Атомный подводный крейсер «Архангельск» является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели, – подчеркнул главком ВМФ Александр Моисеев. – Это позволяет подводным лодкам класса «Ясень-М» оставаться эффективным и перспективным оружием.

Благодаря этому они в мирное время вносят свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности. Строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено. В ближайшей перспективе Военно-Морской Флот пополнится четырьмя многоцелевыми атомными подводными лодками «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток». Корабли Севмаша - наша гордость, сила и мощь, надежный щит России!».

В строительстве АПЛ было задействовано более 400 организаций и предприятий.

«Сегодняшнее событие – результат кропотливого труда инженеров, конструкторов и судостроителей ОСК, – сообщил генеральный директор ОСК Андрей Пучков. – Благодаря такой слаженной работе серийное строительство атомных подводных лодок четвертого поколения ведется уверенными темпами. Мы продолжим обеспечивать наши военно-морские силы мощным и современным флотом. Сделаем для этого все необходимое».

В свою очередь генеральный директор «Севмаша» Михаил Буднично в своём выступлении обратил внимание на тот факт, что атомный подводный ракетный крейсер модернизированного проекта «Архангельск» передан Военно-морскому флоту в год 85-летия завода.

«Этот корабль обладает грозной ударной силой и высокими характеристиками.  В нём воплощены передовые инженерные разработки, внедрены современные системы и механизмы. Уверен, что этот новейший крейсер станет ещё одним веским аргументом в отстаивании национальных интересов в Мировом океане», - сказал Михаил Будниченко.

 

 

Фото (О. КУЛЕШОВА): https://vk.com/aosevmash?z=photo-1017445_457261441%2Fwall-1017445_62440

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в регионах Арктики: итоги 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
евгений
25.12.24 13:16
Лифтремонт - там работают рукожопые! Лифт ломается через день, не умеете - наймите специалистов! Хватит издеваться над жильцами Южная, 9; первый подъезд!!!
Комментарий к новости:Наплевать на людей!
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в ноябре в Мурманской области была ниже, чем в СЗФО и в целом по стране-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,65 рубля, доллара укрепляется почти на 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)В двух домах Мурманска заменены вышедшие из строя старые бойлеры-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика