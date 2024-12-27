Состоялась торжественная церемония передачи ВМФ России атомного подводного крейсера «Архангельск»

Сегодня, 27 декабря 2024 года, на предприятии ОСК «Севмаш» состоялась торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки 4-го поколения проекта «Ясень-М» «Архангельск». Мероприятие было проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

В церемонии приняли участие представители главного командования ВМФ, командования Северного флота, Объединенной судостроительной корпорации, контрагентских организаций. В ходе торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ России Адмирал Александр Моисеев вручил Андреевский флаг командиру подводной лодки. Флаг поднят на флагштоке атомного подводного крейсера «Архангельск», который будет нести службу в составе Подводных сил ВМФ России.

Выступая перед участниками торжественной церемонии, главком ВМФ России Адмирал Александр Моисеев сказал: «Сегодня для всего Военно-морского флота знаменательный день! Четвертый современный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами семейства Ясень-М становится на защиту морских рубежей нашей Великой Родины! Корабли этого проекта успешно выполняют задачи на Тихоокеанском и Северном флотах, с честью и гордостью несут Андреевский флаг во всех районах Мирового океана».

В своëм выступлении Адмирал Александр Моисеев также отметил достижения кораблей этого проекта во время несения боевой службы: «Были достигнуты высокие результаты выполнения задачи военного присутствия Военно-морского флота в Мировом океане в рамках похода головного корабля проекта 885М «Казань» в Республику Куба в текущем году».

Атомный подводный крейсер «Архангельск» – третий серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года. АПЛ этой серии являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями.

«Атомный подводный крейсер «Архангельск» является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели, – подчеркнул главком ВМФ Александр Моисеев. – Это позволяет подводным лодкам класса «Ясень-М» оставаться эффективным и перспективным оружием.

Благодаря этому они в мирное время вносят свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности. Строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено. В ближайшей перспективе Военно-Морской Флот пополнится четырьмя многоцелевыми атомными подводными лодками «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток». Корабли Севмаша - наша гордость, сила и мощь, надежный щит России!».

В строительстве АПЛ было задействовано более 400 организаций и предприятий.

«Сегодняшнее событие – результат кропотливого труда инженеров, конструкторов и судостроителей ОСК, – сообщил генеральный директор ОСК Андрей Пучков. – Благодаря такой слаженной работе серийное строительство атомных подводных лодок четвертого поколения ведется уверенными темпами. Мы продолжим обеспечивать наши военно-морские силы мощным и современным флотом. Сделаем для этого все необходимое».

В свою очередь генеральный директор «Севмаша» Михаил Буднично в своём выступлении обратил внимание на тот факт, что атомный подводный ракетный крейсер модернизированного проекта «Архангельск» передан Военно-морскому флоту в год 85-летия завода.

«Этот корабль обладает грозной ударной силой и высокими характеристиками. В нём воплощены передовые инженерные разработки, внедрены современные системы и механизмы. Уверен, что этот новейший крейсер станет ещё одним веским аргументом в отстаивании национальных интересов в Мировом океане», - сказал Михаил Будниченко.

Фото (О. КУЛЕШОВА): https://vk.com/aosevmash?z=photo-1017445_457261441%2Fwall-1017445_62440