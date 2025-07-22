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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.25 15:30

Состоялась торжественная церемония вручения красных дипломов лучшим выпускникам МАУ 2025 года

В Центре управления регионом в Мурманске 21 июля прошла торжественная церемония вручения красных дипломов лучшим выпускникам Мурманского арктического университета 2025 года. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к молодым специалистам с приветственным словом.

«Главное богатство страны – её люди. Сильные духом, талантливые, неутомимые. Именно такие всегда осваивали Север – поколение за поколением, вкладывая силы в будущее Отечества и в самих себя. Работа в Арктике – не просто труд, а почти подвиг. Пусть каждый из вас найдет свой путь, раскроет свой потенциал и, преодолевая любые вызовы, добьётся не только личного успеха, но и привнесёт значимый вклад в развитие страны», – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил 25 вчерашних студентов, которые продемонстрировали особые успехи в учёбе и общественной жизни, благодарственными письмами.

С напутственными словами также выступил участник программы «Время героев» Роман Олешкин, наставником которого является глава региона.

«Сейчас я, как и вы, буду набираться практического опыта, знаний, навыков, чтобы посвятить свою жизнь служению малой родине в мирной жизни. Призываю и вас те знания, которые вы получили на мурманской земле, отдать родному краю. Сейчас развитию Арктики уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне, – и молодые, энергичные, умные кадры очень нужны родной земле», – сказал Роман Олешкин.

Мероприятие подчеркнуло важность сотрудничества образования, бизнеса и власти в подготовке кадров для развития Арктической зоны России. Выпускники получили не только дипломы, но и предложения от ведущих предприятий региона.

«Будьте профессионалами – всегда и во всём. Это важно не только для вас, но и для всей страны, для каждого, кто живёт рядом. Настоящий профессионализм — это ответственность перед обществом, верность делу и стремление к совершенству. Уверена, знания, полученные в университете, станут вашим прочным фундаментом», – отметила исполняющая обязанности ректора Мурманского арктического университета Мария Князева.

В регионе образовательную деятельность по программам высшего образования осуществляют четыре учреждения. Мурманский арктический университет – один из самых крупных северных университетов Российской Федерации, ориентированный на глобальную арктическую повестку, который осуществляет подготовку для большинства отраслей экономики региона, выполняя задачи кадровой безопасности.

На базе Мурманского арктического университета создаётся современный кампус мирового уровня. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», напоминает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550764/#&gid=1&pid=2

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