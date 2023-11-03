Состоялась встреча Минимущества с координаторами Мурманского филиала Фонда «Защитники Отечества» по вопросам оказания консультационной помощи участникам СВО

Как может получить земельный участок участник СВО? Как подобрать подходящую территорию? Для каких целей использовать участок?

На эти и другие вопросы в рамках совещания, организованного Министерством имущественных отношений Мурманской области совместно с Мурманским филиалом Фонда «Защитники Отечества» отвечали министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина и первый заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко.

Цель встречи – осветить наиболее интересующие участников СВО вопросы, касающиеся получения участков, организовать работу по взаимодействию с координаторами Фонда по вопросам оказания консультационной помощи при получении гражданами земельных участков.

Координаторы получили ответы на интересующие участников СВО вопросы. Для заинтересованных лиц подготовлен алгоритм действий для получения земельных участков, ознакомится с которым можно на сайте Министерства: https://property.gov-murman.ru/activities/info_big_family/uchastnik_svo/

Фото: https://gov-murman.ru