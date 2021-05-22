Состоялась встреча с лучшими выпускниками города-героя

Сегодня руководители города Мурманска Евгений Никора встретились с лучшими выпускниками 2021 года. В состав импровизированного класса вошли 25 человек. Это старшеклассники Кадетской школы города Мурманска, гимназий №№1, 2, 5, 6, 8, 10, Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея и Мурманского академического лицея.

Как было отмечено во время торжественной встречи, ребята показывают стабильно высокие результаты в учебе, спорте, общественной работе. Все это говорит о высоком уровне школьного образования в Мурманске.

Выпускники Мурманска смогли в неформальной обстановке пообщаться с первыми лицами заполярной столицы, рассказать о себе и презентовать свои идеи по созданию проектов, призванных сделать жизнь в Мурманске ещё удобнее и комфортней.

– Сегодня тут собрались самые талантливые одинадцатиклассники, хочу им пожелать найти своё призвание и добиться успехов в будущей профессии, - подчеркнул глава администрации города Мурманска Евгений Никора.