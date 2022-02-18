Состоялась встреча уполномоченных представителей трех стран по регулированию водного режима озера Инари

Уполномоченные представители от России, Норвегии и Финляндии провели ежегодную встречу по регулированию водного режима финского озера Инари, ресурсы которого используются на российских и норвежских ГЭС. Второй год подряд трехсторонняя встреча проходит онлайн.

Участники обсудили вопросы совместного водопользования, определили оптимальные режимы работы гидростанций, согласовали график попусков воды на 2022 год.

В прошлом году филиал «Кольский» «ПАО ТГК-1» столкнулся с неординарной ситуацией значительного количества осадков в октябре. Это потребовало быстрого согласования изменения режимов работы российских и норвежских гидростанций. Как отметил директор филиала Станислав Назаров, оперативное решение задачи ещё раз продемонстрировало полное взаимопонимание, эффективность и налаженность трехстороннего сотрудничества.

В рамках взаимодействия стран продолжается создание банка гидрологической информации и гидрологической модели бассейна реки Паз, охватывающей весь водосбор. Такая информационная база повысит оперативность обмена информацией и точность регулирования водных ресурсов.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, трёхстороннее соглашение «О регулировании водного режима озера Инари посредством гидроэлектростанции Кайтакоски» было подписано в 1959 году между правительствами СССР, Норвегии и Финляндии. Предметом соглашения является контроль уровня воды в находящемся на территории Финляндии озере Инари и вытекающей из него реке Паз, проходящей по территории Финляндии, России и Норвегии.

На реке расположено семь гидроэлектростанций, из которых пять объединены в Каскад Пазских ГЭС ПАО «ТГК-1» и две входят в энергетический комплекс Норвегии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440450/#&gid=1&pid=2