Арбуз «Сюрприз» порадовал учёных ЗаполярьяПоверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 15:00

Состоялась X международная конференция «Логистика в Арктике»

Сегодня состоялась X международная конференция «Логистика в Арктике». Мероприятие впервые провели в режиме видеоконференции.

Темы встречи традиционны – техническое и технологическое обеспечение функционирования Северного морского пути и развитие транспортно-логистической инфраструктуры в Арктике. В повестку вошли вопросы, связанные с цифровизацией процессов судоходства, программными продуктами. Так, «Атомфлот» представил новый единый центр управления судами на Севморпути, участники конференции обсудили, как развиваются портовые предприятия.

«Стоит отметить, что мы за период пандемии пересмотрели инвестиционные планы, перезагрузили систему поддержки инвесторов и это уже выразилось в цифрах – по итогу первого полугодия рост объёма инвестиций составил 8,4%, в то время как в среднем по России падение на 4%»,  – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, открывая конференцию.

Главная цель мероприятия – диалог между компаниями – поставщиками логистических услуг, промышленностью и властью. В этом году конференция собрала более 50 участников из России, Норвегии, Финляндии и Нидерландов.

«Обсудили перспективы транспортно-логистической инфраструктуры и транспортировки углеводородного сырья и различных грузов по Северному морскому пути, таким образом Севморпуть может достичь обозначенного показателя 80 млн тонн грузов», – прокомментировала генеральный директор НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» Ольга Буч.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятие организовано НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» и правительством Мурманской области.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
Комментарий к новости:Решение о неиндексации пенсий работающим пенсионерам вносит сумятицу в пенсионную систему страны - эксперт
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Депутаты-единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар потерял почти копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Поверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика