Сегодня состоялась X международная конференция «Логистика в Арктике». Мероприятие впервые провели в режиме видеоконференции.

Темы встречи традиционны – техническое и технологическое обеспечение функционирования Северного морского пути и развитие транспортно-логистической инфраструктуры в Арктике. В повестку вошли вопросы, связанные с цифровизацией процессов судоходства, программными продуктами. Так, «Атомфлот» представил новый единый центр управления судами на Севморпути, участники конференции обсудили, как развиваются портовые предприятия.

«Стоит отметить, что мы за период пандемии пересмотрели инвестиционные планы, перезагрузили систему поддержки инвесторов и это уже выразилось в цифрах – по итогу первого полугодия рост объёма инвестиций составил 8,4%, в то время как в среднем по России падение на 4%», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, открывая конференцию.

Главная цель мероприятия – диалог между компаниями – поставщиками логистических услуг, промышленностью и властью. В этом году конференция собрала более 50 участников из России, Норвегии, Финляндии и Нидерландов.

«Обсудили перспективы транспортно-логистической инфраструктуры и транспортировки углеводородного сырья и различных грузов по Северному морскому пути, таким образом Севморпуть может достичь обозначенного показателя 80 млн тонн грузов», – прокомментировала генеральный директор НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» Ольга Буч.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятие организовано НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» и правительством Мурманской области.