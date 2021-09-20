Состоялись легендарные состязания на приз имени создателя газодымозащитной службы В.В. Дехтерёва

В этом году легендарные состязания на приз имени создателя газодымозащитной службы Владимира Владимировича Дехтерёва прошли в городе на Неве уже в 43-й раз. Соревнования состоялись на территории учебно-тренировочного полигона ФПС г.Санкт-Петербурга.

Слава об уникальных состязаниях петербургских газодымозащитников давно уже вышла за пределы города, а за последнее десятилетие соревнования расширили свои рамки и приобрели статус международных и на сегодняшний день имеют весьма богатую историю.

В Международной группе состязаний приняла участие команда 1-ПСЧ 1 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области в номинации «Лучшее звено ГДЗС», в которой наши спортсмены из одиннадцати команд заняли почётное пятое место.

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, данные соревнования повышают профессиональные качества пожарной охраны, благодаря чему ежедневно газодымозащитники спасают десятки человеческих жизней, а также помогают развитию и популяризации работы пожарной охраны.