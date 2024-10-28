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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 10:15

Состоялись «нулевые слушания» по бюджету Мурманской области на 2025-2027 годы

«Нулевые» слушания традиционно проводятся до официального внесения в областной парламент проекта главного финансового документа региона. Они были посвящены рассмотрению бюджетных проектировок на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В совещании приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, глава регионального минфина Михаил Селезнев, а также руководители и представители профильных ведомств.

«Формирование областного бюджета проходило в экономически сложных условиях. При этом сохранена социальная ориентированность бюджета – большая часть средств предусмотрена на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Инвестиционная составляющая бюджета направлена на завершение ранее начатых объектов капитального строительства и капитального ремонта государственной и муниципальной собственности», – отметил глава министерства финансов Мурманской области Михаил Селезнев.

Приоритетом при формировании бюджета остаётся выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе по достижению национальных целей, а также реализация мер, предусмотренных в посланиях Президента Федеральному Собранию. Помимо этого, проектом бюджета предусмотрены средства на продолжение реновации ЗАТО и выполнение мастер-планов городских агломераций и опорных населенных пунктов Мурманской области. Эти и другие мероприятия, направленные на развитие региона, содержатся в обновленном плане «На Севере – жить», сформированном с учётом мнения северян.

Параметры проекта регионального бюджета полностью соответствуют условиям бюджетного законодательства.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, о предварительных объёмах средств, которые предполагается направить на социальную сферу, строительство и благоустройство, развитие транспорта и дорожной деятельности, доложили руководители отраслевых министерств.

Михаил Селезнев представил информацию об объемах финансовой поддержки муниципальных образований региона, запланированных на очередной год.

Официально внести проект регионального бюджета в Мурманскую областную Думу планируется уже в начале ноября текущего года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
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