Состоялись общественные слушания по вопросам платежной дисциплины северян и мерах взыскания налоговой задолженности

Применению мер принудительного взыскания в связи с неисполнением обязанности по уплате налогов и сборов были посвящены общественные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований, организованные Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Е.М. Тихонова, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы Б.В. Пищулин, руководитель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана А.А. Евенко, представители Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы, специалисты Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, региональной Торгово-промышленной палаты, а также представители крупных предприятий и индивидуальные предприниматели Кольского края.

О порядке взыскания задолженности рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Мурманской области Марина Бублий: «Требование об уплате, то есть извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога в установленный срок, направляется в течение трёх месяцев со дня выявления недоимки. В требовании установлен срок для добровольного исполнения своей обязанности. В 2019 году нами направлено 66 тысяч таких документов в отношении организаций и ИП Кольского края и 234 тысячи требований в адрес физических лиц».

С 1 апреля 2020 года гражданам с суммой задолженности менее 500 рублей и юридическим лицам с задолженностью менее 3000 рублей такое требование может быть выставлено в течение одного года.

Если же налогоплательщик и после выставленного требования не исполнил обязанность по уплате налога, налоговым органом направляется в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, поручение на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

Заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Елена Латина отметила достаточно высокую платежную дисциплину северян – 73% исчисленных в 2019 году имущественных налогов было уплачено своевременно до наступления срока уплаты – 2 декабря. А задолженность по имущественным налогам сократилась на 7%.

В ходе мероприятия также были озвучены правила заполнения платежных документов, процедура уплаты налогов за третьих лиц и особенности единого налогового платежа — нового способа оплаты налогов для физических лиц. Как отметили спикеры общественных обсуждений, ФНС России планирует расширить данный механизм уплаты налогов и сделать его доступным также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.