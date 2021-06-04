Состоялись первые в летнем периоде обучения учебно-тренировочные полёты противолодочной авиации Северного флота

В Мурманской области состоялись первые в новом периоде обучения учебно-тренировочные полёты лётчиков смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38, применяя радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения подводных целей, отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками. Они также тренировали технику пилотирования на различных высотах.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время учебные задачи выполнят экипажи противолодочных вертолётов Ка-27.