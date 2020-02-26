В Мончегорске состоялись соревнования по хоккею с мячом 60 - юбилейного Праздника Севера учащихся среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 3 команды из Мурманска и 3 команды из Мончегорска.

В старшей возрастной группе среди юношей 2005- 2006 г .р. уверенную победу со счётом 6:1 одержала команда областного центра.

В возрастной группе среди мальчиков 2007- 2008 г .р. со счётом 5:1 победила команда города металлургов.

В соревнованиях среди девушек 2004- 2006 г .р. со счётом 5:0 победу одержала команда Мурманска.

Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами и кубками, а игроки в составе команд – грамотами и медалями.