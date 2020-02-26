Мурманская область. Арктика (16+)26.02.20 10:15
В старшей возрастной группе среди юношей 2005-
2006 г.р. уверенную победу со счётом 6:1 одержала команда областного центра.
В возрастной группе среди мальчиков 2007-
2008 г.р. со счётом 5:1 победила команда города металлургов.
В соревнованиях среди девушек 2004-
2006 г.р. со счётом 5:0 победу одержала команда Мурманска.
Состоялись соревнования по хоккею с мячом 60 - юбилейного Праздника Севера учащихся
В Мончегорске состоялись соревнования по хоккею с мячом 60 - юбилейного Праздника Севера учащихся среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 3 команды из Мурманска и 3 команды из Мончегорска.
В старшей возрастной группе среди юношей 2005-
В возрастной группе среди мальчиков 2007-
В соревнованиях среди девушек 2004-
Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами и кубками, а игроки в составе команд – грамотами и медалями.
Комментарии
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Павел К.
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Zdoroviak
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Зачем бредни этого политика вы размещаете? Нищая Империя - вся Европа будет смеяться над нами!
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Дмитрий /Череповец/
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