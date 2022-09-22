Состоялись торжественные мероприятия по случаю завершения третьего этапа комплексной исследовательской экспедиции «Два капитана»

Сегодня, с прибытием самолёта Бе-200 в Ейский Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ, завершилась организованная Главным командованием ВМФ комплексная исследовательская экспедиция «Два капитана». Экспедиция проходила под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова и была осуществлена силами морской авиации Военно-Морского Флота, при поддержке Главного командования Воздушно-космических сил, а также Русского географического общества.

Главной задачей экспедиции являлась оценка возможности посадки самолётов-амфибий как на воду, так и на сушу, в условиях северного климата. Для этого в рамках экспедиции проводилось обследование акватории Северного морского пути от Архангельска до Чукотки и далее через острова Курильской гряды до Сахалина.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, экспедиция стартовала в октябре 2020 года, а сегодня в Ейске состоялись торжественные мероприятия по случаю завершения её третьего этапа. Для осуществления исследований в рабочую группу экспедиции был включён инженерный и лётный состав разработчиков воздушных судов Бе-200 и Л-410увп-Е20, представители Русского географического общества.

«Результаты данной исследовательской экспедиции позволят в дальнейшем ещё более эффективно осваивать Северный морской путь, как для судоходства, так и для осуществления перевозок воздушным транспортом», - отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, подводя предварительные итоги комплексной исследовательской экспедиции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439055@egNews