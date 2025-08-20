Состоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. Североморск

Повестка дня 19 августа выдалась весьма насыщенной, депутаты флотской столицы приняли ряд решений.

В частотности, совет согласовал три кадровых вопроса: на должность председателя комитета по развитию городского хозяйства назначена Александра Карельская, комитет имущественных отношений, как и ранее, возглавляет Наталья Зозуля, руководит муниципальным архивом по-прежнему Олеся Францискевич.

Также вчера парламентариями было принято решение об установке мемориала в честь участников специальной военной операции. Размещён он будет в сквере возле дома №2 по улице Сафонова.

Депутатский корпус единогласно решил наградить Почётной грамотой за большой личный вклад в становление и развитие представительного органа власти — Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Алексеева Евгения Платоновича, депутата почти с 30-летним стажем, руководителя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск всех шести созывов, начиная с 1997 года.

В завершении финального заседания глава ЗАТО Владимир Евменьков поблагодарил депутатов за активную совместную работу и неравнодушие. Особо были отмечены настоящие старожилы североморского Совета депутатов – Евгений Алексеев и Ольга Ефименко, отдавшие без малого 30 лет представительному органу местного самоуправления.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18506-sostoyalos-finalnoe-zasedanie-soveta-deputatov-shestogo-sozyva/