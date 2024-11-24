В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось межведомственное совещание по вопросам реализации арестованного имущества. В работе совещания принимали участие врио руководителя УФССП России по Мурманской области Елена Николаевна Косоурихина, врио руководителя МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия Рустем Серверович Меметов, а также другие представители данных ведомств.

В формате открытого диалога были обсуждены наиболее актуальные вопросы, возникающие в ходе передачи арестованного имущества на реализацию, а также проблемы исполнения требований исполнительных документов об обращении в доход Российской Федерации конфискованного имущества и иные сферы взаимодействия.

Участниками совещания определены конкретные мероприятия, реализация которых будет способствовать повышению уровня взаимодействия и успешной реализации возложенных задач.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.