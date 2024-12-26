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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.24 16:30

Состоялось награждение победителей традиционного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан»

На заседании Объединенного общественного совета при ведомствах, отвечающих за управление государственными финансами в Министерстве финансов Мурманской области, состоялось награждение победителей традиционного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан».

Конкурс проводится региональным Минфином ежегодно с 2014 года в целях повышения заинтересованности населения Мурманской области в вопросах бюджетной и финансовой грамотности. Напомним, что в этом году конкурс проводился по номинациям: «Работник финансового органа в прошлом, настоящем и будущем»; «Программа долгосрочных сбережений: путь к уверенному будущему». В пяти возрастных категориях.

Возраст самых маленьких конкурсантов составил 4 года, а возраст старших участников был не ограничен. География конкурса тоже весьма разнообразна, в нём приняли участие ребята из Мурманска, Умбы, Полярного, Мончегорска, Апатит, Североморска, Кандалакши, Колы, Зверосовхоза и Ловозера.

15 работ-победителей определила конкурсная комиссия, состоящая из членов Объединенного общественного совета при Министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области, а также руководителей ведомства-организатора и его структурных подразделений.

Дополнительно были отмечены победители в категории «Приз зрительских симпатий» через открытое голосование в группе Министерства финансов Мурманской области в «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, в этом году призы и памятные дипломы победителям, а также благодарности их кураторам, вручила заместитель министра регионального Минфина Виктория Швец. С результатами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте министерства: https://minfin.gov-murman.ru/open-budget/obshchestvennoe-uchastie/konkursy/2024/.

Творческие проекты всех участников конкурса размещены в сообществе Министерства финансов Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/albums-139526388).

Победителям, которые не смогли присутствовать на награждении подарки и дипломы будут вручены в индивидуальном порядке.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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