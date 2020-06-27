Состоялось награждение участников онлайн-акций, посвященных Дню России

26 июня в Мурманске прошла церемония награждения победителей и участников онлайн-акций #СЧегоНачинаетсяРодина, #МояСемья_мояРоссия и #РовесникДекларации, посвященных празднованию Дня России.

В акциях приняли участие более 70 человек из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Гаджиево, Снежногорска, Колы, Полярного, Кандалакши, села Ловозера, поселков Лопарская и Умбы.

Гостей мероприятия приветствовал первый заместитель министра внутренней политики Мурманской области Сахаров Андрей Владимирович. Он поблагодарил всех участников и отметил высокий уровень самосознания жителей Заполярья, любовь к своей большой и малой родине, родному краю, готовность активно действовать в интересах государства.

Все победители и участники акций получили дипломы и памятные подарки с российской символикой.

Победителями акции #РовесникДекларации стали Харыбина Полина (I место), Янина Ангелина (III место).

В акции #СЧегоНачинаетсяРодина – Насирова Паридахон (I место).

За победу в акции #МояСемья_мояРоссия награждены Могилина Оксана (II место), Рафикова Надежда и Фукусима Руми (III место).

Дипломом в особой номинации «За активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к своей Родине» организаторами были отмечены Фиалко Татьяна, Ткаченко Ирина и Занина Анна.

Победителям акций, проживающих в Мурманской области, призы и дипломы вручаются в муниципалитетах проживания.