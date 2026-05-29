Состоялось очередное заседание оперативного штаба по безопасности Мурманской области
Основной темой обсуждения стали дополнительные меры по обеспечению безопасности северян и защиты критической инфраструктуры региона.
«Наша главная задача - обеспечение безопасности жителей Мурманской области. Хочу поблагодарить коллег из всех ведомств за слаженную эффективную работу. Однако мы понимаем, что расслабляться нельзя, особенно в преддверие летнего сезона, и детально прорабатываем дополнительные меры по защите нашего региона и его жителей», — отметил Андрей Чибис.
В заседании приняли участие члены оперативного штаба, руководители правоохранительных органов и профильных ведомств.
