День Победы — главный праздник для трёх из четырёх россиян
Мурманская область. Арктика (16+)

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями

На этот раз заседание прошло в администрации Кировска.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Элина Акулова, глава администрации города Кировска Юрий Кузин, представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Следственного комитета, УФССП, МВД, Фонда капремонта и АО «Ситиматик».

«На данный момент проходит уже второе заседание рабочей группы в выездном формате и сегодня мы в Кировске, где работают четыре управляющие компании, одна из них — муниципальная. На заседании основное внимание мы уделяем трём ключевым темам: качеству вывоза твёрдых коммунальных отходов, содержанию придомовых территорий и исполнению предписаний надзорных органов. Наша ключевая задача — наладить эффективное взаимодействие между управляющими компаниями, администрацией и региональным оператором, чтобы обеспечить чистоту и комфорт для жителей», — отметила Ольга Вовк.

Первой темой повестки стало обсуждение вопросов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами и исполнению обязательств региональным оператором АО «Ситиматик», а именно проблема несвоевременного вывоза мусора. На территории Кировска расположено 434 контейнерные площадки. В преддверии заседания государственным жилищным инспектором регионального минэнерго проведена выборочная проверка 30-ти площадок, на 25 из которых были зафиксированы нарушения.

Руководитель Мурманского филиала АО «Ситиматик» Дмитрий Соснин подробно рассказал о текущей организации процесса вывоза твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов. По его словам, большинство сбоев в графике вывоза отходов в зимний период происходит не по вине перевозчика, а из-за нерасчищенных подъездных путей к контейнерным площадкам и стихийной парковки автомобилей вблизи контейнерных площадок. Для улучшения ситуации АО «Ситиматик» приобрело две единицы техники и укомплектовало штат. В настоящее время в зоне обслуживания Кировска работает 8 единиц техники. Процент вывоза отходов на текущий момент составляет 95%.

«Заставленные машинами подъезды к бакам делают невозможным своевременный вывоз мусора. Мусоровоз просто не может подъехать на необходимое расстояние. Мы призываем автовладельцев учитывать эти требования, не блокировать доступ к контейнерным площадкам и усилим разъяснительную работу с жителями по данному вопросу», — подчеркнул Дмитрий Соснин.

В 2026 году в Кировске будет реализована масштабная программа по ремонту подъездов и содержанию придомовых территорий.  МУП «УК «Горэлектросеть» запланирован ремонт 287 подъездов за счёт субсидии, выделенной муниципалитетом. Частные управляющие компании также увеличили количество подъездов, в которых в 2026 году будут выполнены работы по текущему ремонту (ООО «Партнер Плюс» - 29 подъездов, ООО «Полярный день» – 13 подъездов, ООО «Стратегия» - 6 подъездов). Такое решение принято в рамках исполнения народной программы «На севере – жить!», направленной на повышение качества жизни в регионе.

«Управляющие компании Кировска отчитались о проделанной работе и планах на 2026 год в части ремонта подъездов и содержания придомовых территорий. Затем мы обсудили устранение нарушений при содержании общего имущества многоквартирных домов. Большинство управляющих организаций города демонстрируют добросовестное поведение: на сегодняшний день частично не выполнено только одно предписание, выданное минэнерго в адрес МУП «УК «Горэлектросеть». По остальным пунктам замечания отсутствуют», — рассказала первый заместитель министра регионального минэнерго и ЖКХ Элина Акулова.

В завершение совещания представители прокуратуры и следственного комитета обсудили с руководителями управляющих компаний причины, по которым не были устранены выявленные нарушения, указанные в представлениях ведомств, и согласовали конкретные сроки их выполнения. В то же время представитель Роспотребнадзора подчеркнул важность усиления борьбы с грызунами. С учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации администрации Кировска было рекомендовано организовать проведение усиленной сплошной дератизации на территории г. Кировск.

По итогам заседания Ольга Вовк дала ряд поручений, направленных на повышение качества жилищно-коммунальных услуг и устранение выявленных недостатков.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами в Мурманской области была создана по поручению главы региона Андрея Чибиса. Системная работа регионального правительства по улучшению качества обслуживания МКД и повышению уровня комфорта для всех жителей региона будет продолжена на постоянной основе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567281/#&gid=1&pid=1

