Состоялось очередное заседание Совета депутатов города Апатиты

27 января на очередном заседании депутаты городского Совета работали заместителем главы города Апатиты по земельно-имущественным отношениям Александр Биркозов, заместителем начальника Управления образования администрации города Апатиты Татьяной Киселевой и заместителем председателя комитета по управлению имуществом администрации города Апатиты Евгением Кузнецовым.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, депутатам были представлены на рассмотрение проекты решений, связанные с изменениями положения об Управлении образования города Апатиты, утверждения Положения об арендной плате за земельные участки, финансы в собственности муниципального образования и предоставленные в аренду без торговли, передаваемые в оперативное управление муниципальному казенному учреждению Апатиты «Управление городским хозяйством» недвижимого имущества.

По итогам обсуждения все представленные проекты были поддержаны депутатами.

С полной информацией о принятых решениях можно ознакомиться по ссылке: https://vk.ru/wall-217465257_1092.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536920/#&gid=1&pid=1