Состоялось открытие педагогических конкурсов

Сегодня на сцене концертного зала Дома детского творчества им. Бредова был дан старт традиционным городским конкурсам профессионального мастерства педагогических работников «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестивалю «Педагогические надежды».

– Современная система образования предъявляет высокие требования к педагогам, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Такие конкурсы можно рассматривать как один из этапов повышения профессионализма учителей, возможность заявить о себе широкой общественности и профессиональному сообществу.

Участниками конкурсных мероприятий в этом году станут 106 человек. Среди них молодые талантливые учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ, воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники, учителя-логопеды дошкольных образовательных учреждений.

Неделя конкурсных испытаний пройдет в атмосфере творчества, презентаций передовых педагогических практик. Конкурсанты поделятся педагогическими находками, раскроют оригинальные идеи в воспитании детей, проведут открытые уроки, классные часы, поучаствуют в спортивных мероприятиях, побывают на мастер-классах лучших мурманских учителей.

Лучших педагогов города Мурманска отметят 5 марта на сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.