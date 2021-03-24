Сегодня в областном центре состоялось открытие выставки «Заслуженные тренеры Мурманска» в рамках 105-летия столицы Заполярья. Она представлена в многофункциональном комплексе «Северное Нагорное».

Вдохновителем и организатором выставки фотографий мурманчан, получивших звание «Заслуженный тренер России» или «Заслуженный тренер СССР», стал физкультурный центр «Стратегия».

Подготовка к фотовыставке проходила со всей тщательностью: были изучены материалы городского и областного архивов, сделаны запросы в Министерство спорта РФ, опрошены современники. У каждого героя экспозиции за плечами значительные успехи, солидный опыт и победы воспитанников во всероссийских, международных соревнованиях.

— Мы выявили, что 29 мурманчан были удостоены высшего звания, которое может получить тренер за всю свою профессиональную карьеру — «Заслуженный тренер России». 29 человек — это колоссально большое число, если сравнивать с другими городами России с такой же численностью населения. Там находилось не больше пяти. Мы связались с тренерами и их близкими. Шестеро тренеров, к сожалению, уже ушли в мир иной, но город помнит о них, и их фотографии, конечно, тоже присутствуют на этой выставке, — рассказала директор центра «Стратегии», депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. — Мне кажется, что эта работа только начало, потому что мы уже думаем о следующей выставке, посвященной Заслуженным мастерам спорта, Мастерам спорта международного класса. Нам есть, кем гордиться и о ком рассказывать, потому что Мурманск — это настоящий город спортивной славы.

За 65 лет существования почётного звания наши тренеры подготовили спортсменов высочайшего уровня по различным видам спорта: биатлон, хоккей с мячом, кикбоксинг, хоккей, лыжные гонки, легкая атлетика, борьба, авиамодельный спорт, бокс и художественная гимнастика.

— Впервые в Мурманске в таком формате представлены заслуженные и выдающиеся мурманчане, которые внесли вклад в развитие спорта не только российского, а вообще международного, — сказал Андрей Чернев. — Самое главное, что благодаря этому проекту многие жители узнают неизвестные страницы истории спорта нашего города, потому что он силён традициями не только в спорте, но и во всех различных сферах жизни мурманчан.

Фотовыставка будет работать до марта 2022 года.