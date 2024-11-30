Чудеса со всего Мира: общественный электрический транспорт появился Антарктике, самурайские курсы в Токио и прелесть-детёныш карликового бегемота в ТаиландеСтартовала шестнадцатая благотворительная акция «Новогоднее чудо» для подопечных социальных учреждений Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.11.24 08:40

Состоялось открытие выставки «Живопись и графика Андрея Алексеевича Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения художника»

В отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось торжественное открытие выставки «Живопись и графика Андрея Алексеевича Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения художника» - из собрания музея

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Андрей Яковлев – член Союза художников (1962), заслуженный художник РСФСР (1985), народный художник России (2005), действительный член Российской Академии художеств (2012).

На выставке представлены живописные и графические произведения, созданные Андреем Яковлевым на пленэре на острове Шпицберген. Сам он так описывал творческий процесс: «Обычно пишут на льняном масле. На морозе оно сразу превращается в какую-то сгущенку. Масло пришлось выбросить в первый же день. Лишь скипидар с трудом растворял краски, которые на палитре превращались в разноцветные камни, покрытые инеем»

В экспозицию вошли ранние периоды творчества мастера, охватывающий поездки на Север, так и поздний период творчества - теплый и семейный, который Яковлев провел в кругу близких, в маленькой деревне Павшино.

На открытии выставки с приветственным словом выступили заслуженный художник России Виталий Николаевич Бубенцов и председатель Мурманского отделения Союза художников Мария Александровна Михайленко.

Выставка будет работать по 22 декабря. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267828%2Fwall-11742142_23142

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Кодекс бесчестия». Художественный фильм, 1 серия (16+)22:45«Кузница эффективных кадров. Новая смена». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вырвались свежая белокочанная капуста, сливочное масло и пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Курс доллара теряет почти на 1,84 рубля, евро снижается почти на 1,83 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)В Североморске в двух домах заменили бойлеры-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика