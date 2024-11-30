Состоялось открытие выставки «Живопись и графика Андрея Алексеевича Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения художника»

В отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось торжественное открытие выставки «Живопись и графика Андрея Алексеевича Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения художника» - из собрания музея

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Андрей Яковлев – член Союза художников (1962), заслуженный художник РСФСР (1985), народный художник России (2005), действительный член Российской Академии художеств (2012).

На выставке представлены живописные и графические произведения, созданные Андреем Яковлевым на пленэре на острове Шпицберген. Сам он так описывал творческий процесс: «Обычно пишут на льняном масле. На морозе оно сразу превращается в какую-то сгущенку. Масло пришлось выбросить в первый же день. Лишь скипидар с трудом растворял краски, которые на палитре превращались в разноцветные камни, покрытые инеем»

В экспозицию вошли ранние периоды творчества мастера, охватывающий поездки на Север, так и поздний период творчества - теплый и семейный, который Яковлев провел в кругу близких, в маленькой деревне Павшино.

На открытии выставки с приветственным словом выступили заслуженный художник России Виталий Николаевич Бубенцов и председатель Мурманского отделения Союза художников Мария Александровна Михайленко.

Выставка будет работать по 22 декабря. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267828%2Fwall-11742142_23142