Состоялось первое в 2024 году заседание Совета депутатов города Мурманска

В повестке рассмотрено пять вопросов. Первый из них — план работы на год. В числе приоритетных направлений — подготовка правовых актов, осуществление контрольных функций.

Часть вопросов касалась приведения муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

Например, принято решение о внесении изменений в порядок управления и распоряжения городским имуществом. В связи с включением движимого имущества в сферу регулирования установлен трехлётний срок рассрочки на приобретение предпринимателями движимого муниципального имущества.

Как сообщает администрация города Мурманска, депутаты обсудили вопросы, касающиеся изменения в федеральном законе 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Принято решение о наделении антикоррупционной комиссии Совета депутатов города Мурманска дополнительными полномочиями по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о возникновении не зависящих от них обстоятельств, препятствующих соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнению обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26577&page=1