Состоялось первое заседание экспертного совета комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика»

Сегодня в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл первое заседание экспертного совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика», председателем которой он является. Заседание позволило обсудить в экспертном и научном сообществе инициативы, которые также будут представлены на стратегической сессии в правительстве Российской Федерации в конце октября.

Заседание было посвящено трём важным темам. Две из них – инициативы по разработке специального стандарта арктической медицины и предложений по оптимизации процесса модернизации жилого фонда в Арктике.

Напомним, что инициативы по разработке специального стандарта «Арктической медицины» и предложения по оптимизации процесса модернизации жилого фонда в Арктике были ранее поддержаны Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Ключевой вопрос касался необходимости актуализации документов стратегического планирования развития Арктической зоны Российской Федерации в условиях новой геополитической реальности. Участники заседания выразили единое мнение, что в целях достижения задач по устойчивому развитию Российской Арктики и Северного морского пути требуются специфические решения и мероприятия, которые будут включать в себя как социально-демографические, так и экономические меры поддержки арктических субъектов. Крайне важным является рассмотрение в едином ключе развитие Арктики и всей арктической транспортной системы, включая СМП.

Заседание собрало более 70 участников, среди них – представители науки, исследовательских институтов, образовательных организаций, экспертного сообщества. В числе докладчиков – исследователи, посвятившие всю жизнь изучению аспектов развития Арктики и её опорных элементов, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/